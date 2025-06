Dans un entre­tien accordé à nos confrères l’Equipe, le chirur­gien Sonnery‐Cottet, qui a opéré Loïs Boisson des liga­ments croisés, s’est réjouit de voir sa patiente atteindre le dernier carré de son premier Grand Chelem, un an plus tard.

S’il se dit parti­cu­liè­re­ment étonné de l’as­cen­sion de la future 65e mondiale (à minima) au sortir de ce tournoi, après une chirurgie d’une telle ampleur, le chirur­gien avait déjà été confronté à la rigueur et à la comba­ti­vité de la joueuse Tricolore, dès leurs premiers échanges.

« Après trente secondes, on voit à qui on a affaire. Les deux premières phrases qu’elle m’a dites, j’ai pris deux coups droits long de ligne ! J’ai senti qu’il fallait que je les remette dans le court si je voulais que ça se passe bien. Loïs a un énorme carac­tère, elle est direc­tive. Elle teste les gens, elle avait besoin de me faire confiance et que je lui démontre mes compé­tences. Elle posait beau­coup de ques­tions sur les détails de la chirurgie, la récu­pé­ra­tion… Elle m’a aussi demandé les publi­ca­tions scien­ti­fiques que j’avais faites sur le sujet. Elle pousse très loin. Elle n’était pas du tout dans la posture de la pauvre malheu­reuse, elle a décidé de tout ce qu’il fallait faire pour être réta­blie, avec un staff très fort, uni et compé­tent autour d’elle. »