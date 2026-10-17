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Le tirage au sort de l’ATP 250 de Lyon est tombé avec de très beaux chocs !

Par
Thomas S
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Ce samedi avait lieu le tirage au sort de la toute première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, qui débu­tera ce dimanche 18 octobre à la LDLC Arena de Lyon‐Décines. 

Si les quatre premières têtes de série (Cobolli, Fritz, Vacherot et Paul), exemptés de premier tour, devront attendre avant de connaître leur premier adver­saire, on peut déjà dénom­brer de très belles affiches.

Parmi elles, on notera le duel 100% Français entre Ugo Humbert et Corentin Moutet et celui 100% Italiens entre Lorenzo Musetti et Matteo Arnaldi. Invité par l’or­ga­ni­sa­tion et présent à Lyon pour l’avant dernier tournoi de son immense carrière, Stan Wawrinka aura besoin du soutien de tout le public lyon­nais face au talen­tueux espa­gnol, Martin Landaluce. 

À noter que Moïse Kouamé, déten­teur d’une invi­ta­tion accordée par la FFT, sera opposé à Lorenzo Sonego. 

Rendez‐vous ce dimanche avec le début du tableau des qualifications. 

Publié le samedi 17 octobre 2026 à 19:05

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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