Ce samedi avait lieu le tirage au sort de la toute première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, qui débutera ce dimanche 18 octobre à la LDLC Arena de Lyon‐Décines.
Si les quatre premières têtes de série (Cobolli, Fritz, Vacherot et Paul), exemptés de premier tour, devront attendre avant de connaître leur premier adversaire, on peut déjà dénombrer de très belles affiches.
Parmi elles, on notera le duel 100% Français entre Ugo Humbert et Corentin Moutet et celui 100% Italiens entre Lorenzo Musetti et Matteo Arnaldi. Invité par l’organisation et présent à Lyon pour l’avant dernier tournoi de son immense carrière, Stan Wawrinka aura besoin du soutien de tout le public lyonnais face au talentueux espagnol, Martin Landaluce.
À noter que Moïse Kouamé, détenteur d’une invitation accordée par la FFT, sera opposé à Lorenzo Sonego.
Rendez‐vous ce dimanche avec le début du tableau des qualifications.
Publié le samedi 17 octobre 2026 à 19:05