Ce samedi avait lieu le tirage au sort de la toute première édition du Grand Prix Auvergne‐Rhône‐Alpes, qui débu­tera ce dimanche 18 octobre à la LDLC Arena de Lyon‐Décines.

Si les quatre premières têtes de série (Cobolli, Fritz, Vacherot et Paul), exemptés de premier tour, devront attendre avant de connaître leur premier adver­saire, on peut déjà dénom­brer de très belles affiches.

Parmi elles, on notera le duel 100% Français entre Ugo Humbert et Corentin Moutet et celui 100% Italiens entre Lorenzo Musetti et Matteo Arnaldi. Invité par l’or­ga­ni­sa­tion et présent à Lyon pour l’avant dernier tournoi de son immense carrière, Stan Wawrinka aura besoin du soutien de tout le public lyon­nais face au talen­tueux espa­gnol, Martin Landaluce.

À noter que Moïse Kouamé, déten­teur d’une invi­ta­tion accordée par la FFT, sera opposé à Lorenzo Sonego.

Rendez‐vous ce dimanche avec le début du tableau des qualifications.