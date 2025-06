De passage en confé­rence de presse à Roland‐Garros il y a quelques jours afin de faire un point sur le tennis fran­çais et d’évo­quer le cas de Loïs Boisson, demi‐finaliste surprise de cette édition 2025, Ivan Ljubicic, respon­sable du haut niveau à la Fédération Française de Tennis, a été ques­tionné sur le paral­lèle avec Hugo Gaston, huitième de fina­liste en 2020.

Et l’an­cien joueur croate n’a pas vrai­ment été tendre avec le Tricolore de 24 ans, actuel 77e mondial.

Question. Il y a quelques années, Hugo Gaston était entré dans les foyers avec un tennis spécial et des gros matches à Roland, sans tota­le­ment confirmer. Est‐ce qu’on est à l’abri de ça avec Boisson ?

Ivan Ljubicic : Ce n’est pas simple, mais je pense que Loïs va gérer. Être 66e, ce n’est non plus comme quand Raducanu avait gagné le titre de Grand Chelem à l’US Open (en sortant des qualifs, en 2021). Sa carrière change un peu, mais sa vie ne va pas changer. Concernant Hugo Gaston, c’est quel­qu’un de très sympa capable de produire un tennis correct, mais je ne sens pas l’am­bi­tion d’être top 10. Il n’es­saie pas toujours de faire quelque chose en plus avec son tennis. Il dépend des adver­saires. Il fait des amor­ties, il coupe le rythme. Tu gagnes beau­coup de matches comme ça quand on ne te connaît pas. Mais tu ne peux pas faire une carrière avec des amor­ties. (Alexander) Bublik fait aussi des choses diffé­rentes, mais il n’a pas fait quart ici qu’avec des amor­ties. Il frappe bien, il tape en revers… Il faut conti­nuer à ajouter des choses.