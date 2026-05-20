Battue mais heureuse, c’est un peu comme cela que l’on peut définir l’état mental actuel de Loïs Boisson qui jouera très gros à Roland‐Garros. Son passe aux Internationaux de Strasbourg où elle a été reçue comme il se doit par les organisateurs lui a apporté beaucoup. C’est ce qu’elle a exprimé avec franchise chez nos confères de l’Equipe.
« Je suis contente d’avoir fait deux matches, de ne pas aller à Roland‐Garros comme ça. C’était mieux de venir là que de rester chez moi. Je sens cette attente, qui est normale vu l’année dernière. Quand j’ai repris, ce n’était pas encore du 100 %. Aujourd’hui, je sens que le bras va vraiment bien »
Connaissant la joueuse, ces mots sont rassurants. Reste juste à croiser les doigst pour que le tirage au sort ne vienne pas gâcher la fête dès le début, qu’elle puisse monter en puissance, poussée par un public qui veut voir la révélation 2025 aller le plus loin possible.
Publié le mercredi 20 mai 2026 à 08:47