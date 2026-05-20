Battue mais heureuse, c’est un peu comme cela que l’on peut définir l’état mental actuel de Loïs Boisson qui jouera très gros à Roland‐Garros. Son passe aux Internationaux de Strasbourg où elle a été reçue comme il se doit par les orga­ni­sa­teurs lui a apporté beau­coup. C’est ce qu’elle a exprimé avec fran­chise chez nos confères de l’Equipe.

« Je suis contente d’avoir fait deux matches, de ne pas aller à Roland‐Garros comme ça. C’était mieux de venir là que de rester chez moi. Je sens cette attente, qui est normale vu l’année dernière. Quand j’ai repris, ce n’était pas encore du 100 %. Aujourd’hui, je sens que le bras va vrai­ment bien »

Connaissant la joueuse, ces mots sont rassu­rants. Reste juste à croiser les doigst pour que le tirage au sort ne vienne pas gâcher la fête dès le début, qu’elle puisse monter en puis­sance, poussée par un public qui veut voir la révé­la­tion 2025 aller le plus loin possible.