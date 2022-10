Vainqueur, ce mardi à Gijon, de son troi­sième match ATP en carrière face à Fabio Fognini, qui a décidé de jeter l’éponge au début de la troi­sième manche, Manuel Guinard, quart de fina­liste sur l’Open Parc de Lyon en mai dernier, est revenu sur ce succès très impor­tant pour lui chez nos confrères de L’Équipe.

« C’est sûr que ce troi­sième succès sur le circuit prin­cipal me fait extrê­me­ment plaisir ! Après j’au­rais aimé que ça se fasse dans des circons­tances un peu diffé­rentes. J’espère que ce n’est pas trop grave pour lui. Il a eu des mots très sympas à la fin du match, il m’a dit qu’il était désolé de devoir aban­donner, il m’a souhaité bonne chance et m’a dit que j’avais bien joué. Après, forcé­ment, je suis très content de repasser encore un tour dans un tableau ATP », a déclaré le Français de bientôt 27 ans et classé à la 153e place mondiale.