Alors que tout avait bien commencé pour Jack Draper, opposé ce lundi à Alexander Bublik en huitièmes de finale de Roland‐Garros, le Britannique s’est mis à subir le talent et le style si impré­vi­sible du Kazakh.

Désormais mené deux manches à une, le 5e joueur mondial semble n’avoir aucune solu­tion pour contre­carrer la dyna­mique de son adver­saire. Et comme le résume l’an­cien joueur fran­çais, Michaël Llodra, consul­tant pour France TV, cela ressemble à une petite leçon de tennis.

« On a le 5e mondial qui se fait ridi­cu­liser depuis prati­que­ment un set et demi. On a un aperçu du talent de Bublik. On a l’im­pres­sion de voir le PSG contre l’Inter Milan. J’étais obligé de la placer celle‐ci. Désolé. »