C’est un peu l’ar­ro­seur arrosé. Mécontent du « cinéma » de Lorenzo Sonego sur la fin de la dernière manche (l’Italien s’est fait masser à la cuise après avoir ressenti une douleur et a ensuite hurlé de satis­fac­tion après la balle de match, ndlr), Gaël Monfils n’a pas manqué de lui rappeler lors de la poignet de main. « Tu es meilleur que moi, mais un peu plus de respect la prochaine fois. Et je t’adore en plus, tu le sais bien », a lancé le Français à son jeune bourreau.

Gaël semble néan­moins oublier que cette « tech­nique » est assez répandue sur le circuit et qu’il a lui‐même à plusieurs reprises au cours de sa carrière demandé un temps mort médical, justifié ou non, alors que son adver­saire était en bonne posture.