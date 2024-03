Ce jeudi, le tournoi de Rouen, qui est passé de la caté­gorie 125 à 250 et qui se dérou­lera du 13 au 21 avril, a dévoilé son plateau avec bien sûr la présence de Caroline Garcia, qui est proche des orga­ni­sa­teurs, mais aussi de beaux noms comme Mira Andreeva, Anastasia Pavlyuchenkova, Sloane Stephens, Karolina Pliskova ou encore Clara Burel.

Mais notre intui­tion nous laisse penser qu’une grosse annonce pour­rait bientôt arriver pour fêter cette première édition.

En effet, Simona Halep a le profil de l’in­vitée en or pour ce type de tournoi puisque la Roumaine, depuis la fin de sa suspen­sion, est à la recherche de matchs et de confiance et que son clas­se­ment ne lui permet pas d’ac­céder aux plus gros tour­nois du circuit.

On va vite savoir si We Love Tennis a eu du nez ou pas…