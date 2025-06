Jannik Sinner n’a eu aucun mal à se défaire de l’im­pré­vi­sible Alexander Bublik en quarts de finale de Roland‐Garros ce mercredi : 6–1, 7–5, 6–0, en 1h50 de jeu. Sûr de son plan de jeu et toujours aussi impres­sion­nant en fond de court, le numéro 1 mondial a décroché sa 19e victoire de rang dans un tournoi du Grand Chelem.

Interrogé après la rencontre sur son prochain adver­saire, Novak Djokovic ou Alexander Zverev, qui vont s’af­fronter en session de nuit à partir de 20h30, l’Italien a révélé qu’il n’al­lait certai­ne­ment pas trop s’at­tarder devant l’écran, préfé­rant se détendre avant les choses sérieuses.

« Je pense qu’avec mon équipe, on va tous regarder un peu le match, mais je vais aussi essayer de décon­necter un peu. En Grand Chelem, on est toujours concentré. Deux semaines, c’est très long. Je vais simple­ment aller dîner et essayer de me détendre un peu et de récu­pérer le mieux possible car le prochain match sera de toute façon incroyable, j’es­père que je serai prêt et j’es­père que ce sera un match de grande qualité pour le public. »