Dans le JDD, l’an­cien cham­pion a parlé musique pour son nouvel album, mais il a aussi évoqué du bout des lèvres le tennis. Et ses décla­ra­tions traduisent une vraie bles­sure. Blessure qui pour­rait être panser si son message est entendu.

« Il y a deux ans, j’étais à Roland avec mes enfants : dans le stade, il n’y avait rien de moi, si ce n’est une photo dans un couloir. Je me dis : ‘Quand je ne serai plus là, si mes gamins viennent à Roland, on va leur donner un ticket ou pas ?’

Avant que le court dans les serres soit nommé Simonne‐Mathieu, certaines personnes influentes avaient évoqué le nom de Yannick, mais cela ne s’est pas fait. Il est vrai qu’une belle statue de Yannick aurait sa place dans le stade alors que l’an prochain on va fêter les 40 ans de son succès du côté de la Porte d’Auteuil !