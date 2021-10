Julien Benneteau a répondu aux ques­tions de nos confrères de l’Equipe suite à l’an­nonce de sa sélection.

S’il évoque avec « tris­tesse » l’ab­sence de Kiki Mladenovic qui n’a pas pu et voulu prolonger sa saison, il est cash concer­nant la nouvelle formule de la Fed Cup devenue la Billie Jean King Cup : « Je n’ai pas peur (NDLR : de la nouvelle formule) parce que je sais à l’avance que ça va être un bide. Je suis préparé à ça, je l’ai intégré. Ce sera peut‐être diffé­rent à partir des demies et de la finale (vendredi‐samedi) mais il ne faut pas se mentir : France‐Canada, à Prague, à 10h30, il y aura 200 spec­ta­teurs… L’ITF a voulu ça mais nous, on va l’oc­culter. J’en parlerai avec les joueuses dès qu’on se retrou­vera. C’est une donnée qu’il va falloir vite digérer. »