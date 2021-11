Alors que la rencontre entre la France et le Canada débute ce jour à 10H30, Julien Benneteau a décrypté cette nouvelle formule et ses enjeux ce matin dans l’Equipe.

Toujours aussi franc et direct, le capi­taine trico­lore a bien voulu parler d’argent tout en spéci­fiant la posi­tion spéciale que la France a toujours eu vis à vis de ce sujet quand les joueuses trico­lores y parti­ci­paient.

« Même si le prize money a baissé (6,8 millions de dollars au lieu de 12) en raison du Covid, il y a un beau prize money pour les joueuses cette année. En tant que Français, on est mal habi­tués. Comme joueurs et joueuses, on gagnait bien notre vie quand on repré­sen­tait l’équipe de France et en plus, on a une fédé­ra­tion qui peut orga­niser logis­ti­que­ment et finan­ciè­re­ment des rencontres dans des lieux incroyables se permettre de perdre de l’argent. Tout le monde n’est pas comme nous »