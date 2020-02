Sylvain Bruneau, coach de Bianca Andreescu, explique à la RDS comment il voit le retour de sa protégée (blessée au genou depuis novembre) à la compétition : « On est en processus de réhabilitation avec Bianca depuis novembre. Il y a de petits pas vers l’avant. Elle est sur l’équipe de Fed Cup, mais à ce stade-ci, elle n’a pas encore commencé à jouer des points donc on va voir comment ça va se passer dans les deux prochaines semaines pour voir à quel point elle sera vraiment prête pour jouer des matchs pour le Canada contre la Suisse, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle sera de la partie avec le Canada. Le plan est de faire un retour au jeu selon le moment où elle va être à 100 % sur le plan physique, et pas avant. On espérait pour l’Open d’Australie, ça n’a pas été le cas, maintenant on mise sur la Fed Cup. On va ajuster le calendrier en conséquence. »