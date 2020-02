Alors qu’elle effectuera son grand retour à la compétition en mars au tournoi de Monterrey, Kim Clijsters peaufine sa préparation avec l’équipe belge de Fed Cup. L’ancienne numéro 1 mondiale de 36 ans a été la sparring de ses compatriotes belges. La Belgique affronte le Kazakhstan (7 et 8 février) pour tenter de se qualifier à la nouvelle phase finale de Fed Cup à Budapest (14 au 19 avril).

Happy to practice with the 🇧🇪 Fed Cup team – met some future stars last night and good training today.

Come and support the 🇧🇪 🎾 team in Kortrijk on Fri 7 & Sat 8 Feb ! Tickets : https://t.co/fz4OODa3h2

@davisfedcupbelgium #CMonBelgium 🖤💛❤️ pic.twitter.com/GOimUNwtD0

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) February 3, 2020