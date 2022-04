Alizé Cornet est la « leader » d’une équipe de France décimée par les forfaits. Les Bleues menées 2 à 0 par l’Italie devront donc ce samedi réaliser un sans faute pour sauver leur tête dans le groupe mondial. Cela ne va pas être évident. Hier, alors qu’elle a eu deux balles de matches, la Niçoise s’en voulait vrai­ment d’avoir raté le coche face à l’Italienne Jasmine Paolini (2–6, 6–1, 7–6 [2]) comme elle l’a expliqué à nos confrères de l’Equipe présents en Italie.

« J’ai fait plus de fautes, je pense que j’ai juste eu un petit coup de mou et elle, elle a changé de tactique, mieux joué. Elle a joué plus haut, elle m’a gêné, elle a trouvé des solu­tions. Mais c’est au troi­sième que ça se joue, quand j’ai le break et ces deux balles de match. Pour moi, c’est un peu impar­don­nable de perdre ce match, mais c’est le sport »