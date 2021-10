Battue en trois sets face à Coco Gauff (3–6, 7–6 [2], 1–6), Caroline Garcia a raté le coche car ce succès aurait pu lui apporter beau­coup de confiance et elle en a besoin en ce moment.

S’exprimant au sujet de la prochaine finale de la Fed Cup chez nos confrères de l’Equipe, la Lyonnaise a clai­re­ment avoué que cette compé­ti­tion lui tenait à coeur : « C’est toujours une fierté de repré­senter mon pays et on est les tenantes du titre donc forcé­ment, on a de l’envie. On a la curio­sité de décou­vrir ce nouveau format. La poule est très diffi­cile. C’est dans trois semaines et on va prendre les choses jour après jour d’ici là »