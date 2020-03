L’équipe de France de Fed Cup va conserver son titre quelques mois de plus. L’ITF a annoncé le report de la phase finale de la Fed Cup, initialement prévue du 14 au 19 avril à Budapest, en raison de la crise du nouveau coronavirus. « Après un examen attentif, une discussion avec le conseil d’administration de l’ITF et suite à l’annonce faite par le gouvernement hongrois concernant les événements en salle (les événements indoors de plus de 100 personnes interdits), c’est avec regret que l’ITF annonce le report de la phase finale de la Fed Cup qui devait avoir lieu du 14 au 19 avril au Laszlo Papp Sport Arena de Budapest, annonce le communiqué de presse. L’ITF s’engage à organiser les phases finales de Fed Cup en 2020 et sera en consultation avec les différentes parties prenantes, le gouvernement hongrois, la fédération hongroise, la WTA afin de trouver une autre date appropriée. »

La phase finale de la Fed Cup était qualificatif pour les Jeux Olympiques de Tokyo. L’ITF « travaille en étroite collaboration avec le CIO pour faire face à l’impact que cela pourrait avoir sur l’éligibilité des athlètes aux Jeux de Tokyo 2020 ».

It is with regret that we announce the Fed Cup by BNP Paribas Finals & Play-Offs 2020 have been postponed due to COVID-19 health concerns.

Full statement > https://t.co/WeNcIOyILh pic.twitter.com/rAiudl6NTu

— Fed Cup (@FedCup) March 11, 2020