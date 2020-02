Le Club des supporters de l’Equipe de France qui avait boycotté la nouvelle finale de la Coupe Davis à Madrid sera présent à Budapest pour la finale de la Fed Cup. C’est une bonne nouvelle pour cette nouvelle phase finale qui se déroulera en Hongrie. On est déja certain que l’Equipe de France ne jouera pas dans un stade vide et sera encouragé comme toujours par l’ASEFT dont la présence avait été déterminante lors du succès en 2019 à Perth en Australie.

FecCup à Budapest : la France jouera ses matches de poules mercredi et vendredi en session soirée, 17 heures. On a hyper hâte d'aller les encourager ! ! #fedcup @KikiMladenovic @CaroGarcia @ppauline86 @fioferro @julienbenneteau pic.twitter.com/WD16Yy3b05 — ASEFTofficialclub (@ASEFTOfficial) February 17, 2020