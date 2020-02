Titrées en novembre à Perth, les joueuses tricolores remettent en jeu leur titre du 14 au 19 avril à Budapest pour la nouvelle formule de la Fed Cup. Un format qui sera identique à celui de la Coupe Davis sur une semaine et un lieu unique (Budapest donc).

C’est dans la capitale hongroise que l’ITF a organisé le tirage au sort de cette nouvelle formule. Les filles de Julien Benneteau seront dans le groupe A avec la Russie et la Hongrie. Si la France se qualifie pour le dernier carré, elle affrontera la nation gagnante du groupe C. Le groupe B croisera avec le groupe D, le plus dense.

La composition des autres groupes :

Groupe B :

Australie

Biélorussie

Belgique

Groupe C :

USA

Espagne

Slovaquie

Groupe D :

République Tchèque

Allemagne

Suisse

Pour rappel, les quatre premières des quatre groupes seront qualifiées pour les demi-finales.