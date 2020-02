Tenantes du titres, les Tricolores remettent leur titre en jeu dès avril pour la nouvelle phase finale de la Fed Cup qui aura lieu à Budapest (du 14 au 19 avril). Les joueuses de Julien Benneteau débuteront leur parcours le mercredi 15 avril en night session face à la Hongrie. Elles affronteront ensuite la Russie le vendredi 17 avril en night session. Pour rappel, les quatre premières nations des quatre groupes seront qualifiées pour les demi-finales.

The #FedCupFinals schedule is set 🗓

You've got until Friday to secure your Super Early Bird (20 % off) tickets…

Buy yours now ➡️ 🎟 https://t.co/jRomPsPIcA pic.twitter.com/LlehkJaucy

— Fed Cup (@FedCup) February 17, 2020