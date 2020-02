Aryna Sabalenka a fait très fort. En plus d’avoir été battue par la Néerlandaise Kiki Bertens lors du barrage de Fed Cup entre les Pays-Bas et la Biélorussie, la 13e joueuse mondiale a réussi à manquer l’immanquable sur une balle anodine au filet alors qu’elle n’avait plus qu’à conclure. Il n’en fallait pas moins pour les supporters néerlandais qui ont célébré cet incroyable manqué comme un coup gagnant de Bertens.