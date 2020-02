Le Japon comptait sur la présence de sa star, Naomi Osaka, pour tenter de se qualifier pour la nouvelle phase finale de la Fed Cup à Budapest (14 au 19 avril). Il lui faudra un exploit. Après la victoire de Carla Suarez Navarro sur Misaki Doi (6-3, 6-4), Naomi Osaka a été balayée par l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (78e) 6-0, 6-3 en 1h17 de jeu. La Nippone a « arrosé » avec 50 fautes directes sur l’ensemble du match contre seulement six pour son adversaire. Un match à oublier si elle veut permettre à son pays de réaliser une remontada face à l’Espagne qui mène 2-0 dans ce barrage.

A huge win for Sara Sorribes Tormo 👏

Play like this seals a 6-0 6-3 victory against Naomi Osaka#FedCup pic.twitter.com/rVzOmoRYrE

— Fed Cup (@FedCup) February 7, 2020