Les 15 et 16 avril 2022, l’équipe de France de Fed Cup affron­tera l’Italie en barrages. Julien Benneteau, le capi­taine, a donc annoncé ce jeudi matin la compo­si­tion de l’équipe et il n’y pas de surprise : Clara Burel, Alizé Cornet, Caroline Garcia, et Kristina Mladenovic ont été sélec­tion­nées. Le Bressan n’a pas eu de mal à justi­fier ces choix d’au­tant que la liste des joueuses sélec­tion­nables est plutôt courte.

« Alizé Cornet a eu les meilleurs résul­tats trico­lores depuis le début de la saison avec notam­ment son quart de finale à l’Open d’Australie. Elle a, par ailleurs, toujours répondu présent en équipe de France. Caroline Garcia, débar­rassée de ses problèmes physiques, retrouve un très bon niveau de jeu en simple depuis le début de l’année. En double, elle est l’un des piliers de l’équipe. Kristina Mladenovic est une réfé­rence en double. Elle a toujours répondu présent en simple comme en double en l’équipe de France. Enfin, Clara Burel a disputé et remporté son premier match en équipe de France lors de la phase finale de la Billie Jean King Cup à Prague en fin d’année dernière. Elle a un niveau de jeu très inté­res­sant et est capable de jouer les meilleures joueuses du monde. »