L’ancienne joueuse suisse présente à Prague a tenu à éteindre le feu allumé par Belinda Bencic et le capi­taine Heinz Günthardt qui ont accusé les Russes de « tricherie ».

Dans les colonnes du quoti­dien le Matin, Timea Bacsinszky remet les choses dans l’ordre : « Le règle­ment stipule qu’une joueuse qui ne peut pas s’aligner peut être remplacée. La Russie n’a rien fait d’interdit. Se priver de quelqu’un comme Pavlyuchenkova peut être préju­di­ciable pour l’équipe. Cela signifie que la déci­sion a été mûre­ment réflé­chie. Tactiquement, les Russes ont très bien joué le coup » a expliqué Timea.

« On peut pinailler sur ce que l’on veut. Mais si la Suisse avait gagné, on n’aurait même pas parlé de ce chan­ge­ment. Ce n’est pas cela qui a fait la diffé­rence. Les Russes ont très bien joué. Jil Teichmann était un peu moins réac­tive, un peu moins tonique que lors de ses matches précé­dents et Kasatkina a su en profiter. Il faut égale­ment souli­gner le mérite de Samsonova. Elle a su élever son niveau de jeu, face à un public qui était majo­ri­tai­re­ment pour la Suisse car il voulait voir un double décisif » conclu Timea mettant fin à une polé­mique qui n’avait pas lieu d’être.