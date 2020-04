Nous avons joint au téléphone Hughes Cavallin, trésorier de la Fédération Française de Tennis, pour en savoir plus sur le fond de 35 millions d’euros qui va être mis en place pour venir en aide à l’écosystème du tennis.

L’idée est bien de pouvoir soutenir tous les acteurs du tennis : « Très vite, au sein du comité exécutif, nous avons travaillé sur l’idée de pouvoir créer un fond de solidarité et de relance, cela paraissait logique et naturel d’autant que cette crise sanitaire touche l’ensemble des acteurs du monde du tennis, les clubs, les joueurs, les indépendants qui donnent des cours et qui encadrent la pratique, mais aussi les arbitres professionnels, et les tournois qui n’ont pas pu avoir lieu, les ITF, les Challengers. Le but est vraiment de définir avec précision les dispositifs pour chaque catégorie et de rendre notre copie le 15 mai afin que les procédures puissent être engagées pour recevoir une aide. »

Hughes Cavallin précise que ces 35 millions ne seront pas uniquement là pour soutenir, une partie sera consacrée à ce qu’il nomme un plan de relance : « Aider les joueurs à passer le cap, on sait que c’est important, mais le fond doit aussi permettre une relance de l’activité tennis sur tout le territoire dans des bonnes conditions. Les arbitrages se feront aussi dans ce sens. On veut que jouer au tennis soit possible dans les clubs dès que les autorisations le permettront. C’est aussi pour cela que l’on veut associer l’ensemble des Ligues et comités à cette démarche en participant financièrement à la constitution du fond même si évidemment, c’est la Fédération qui donnera la plus grosse partie des 35 millions d’euros. »