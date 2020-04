C’est une décision forte que vient d’annoncer la Fédération française de tennis. Suite à un comité exécutif, la FFT a « pris la décision d’annuler plusieurs épreuves et de geler les classements des compétiteurs à l’issue de la saison sportive ». La FFT a publié un communiqué de presse :

« Compte tenu du contexte sanitaire lié au Covid-19 et conformément aux mesures gouvernementales (décret n°2020-293 du 23 mars 2020) toujours en vigueur qui rappellent « l’interdiction d’une pratique sportive collective, la Fédération Française de Tennis, après consultation des ligues et des clubs, est contrainte d’annuler les épreuves et les événements à venir détaillés ci-dessous. En effet, l’organisation des phases qualificatives qui devaient avoir lieu lors des prochaines semaines ou mois rend impossible le maintien de ces dites épreuves.

La FFT a par ailleurs pris la décision de maintenir à minima les classements de tous les compétiteurs à l’issue de la saison sportive. »

