La Fédération française de tennis vient d’annoncer la mise en place de sa phase 3 du déconfinement en étroite collaboration avec le ministère des Sports. L’annonce attendue est celle de l’autorisation de la compétition en simple, en double, pour le paratennis, le padel, le beach tennis ainsi que la courte paume.

« Cette troisième phase permet de lever certaines contraintes et de faciliter ainsi la pratique du tennis et des autres disciplines associées dans le respect strict des règles de protection sanitaire, selon certaines conditions, a précisé la FFT dans son communiqué. Ainsi, la reprise de la compétition est autorisée dès maintenant en simple et en double pour le tennis, le paratennis, le padel, le beach tennis et le jeu de courte paume, et concerne tous les licenciés, sans critère d’âge. Cette reprise peut avoir lieu sur terrains extérieurs et intérieurs. Les compétitions sont permises le cas échéant en présence de public, dans le respect des règles de distanciation, et avec une déclaration en préfecture, si le nombre de personnes présentes sur le site était supérieur à 1 500. »

La FFT précise que le protocole concernant les balles prend fin puisqu’elles n’ont plus besoin d’être différenciées. Les cours collectifs peuvent reprendre avec le nombre habituel de participants. Le protocole à destination des clubs et des enseignants est disponible ici.