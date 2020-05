Comme prévu, la Fédération française de tennis a publié son protocole concernant la reprise du tennis à partir du 11 mai prochain. La pratique sera possible « en simple et sur des terrains totalement découverts, pour un jeu à l’air libre ». La FFT précise également que « les cours individuels, encadrés par un enseignant diplômé d’Etat et à jour de sa carte professionnel, seront également autorisés, tout comme le tennis scolaire ainsi que la reprise de l’entraînement pour les joueurs de haut niveau ».

La FFT apporte des précisions sur la reprise attendue de la pratique : « Afin d’accompagner au mieux les clubs, la FFT a réalisé un protocole de sortie progressive de confinement destiné aussi bien aux dirigeants, aux joueurs qu’aux enseignants dans les clubs affiliés. Toute reprise d’activité des clubs sera alors conditionnée par le respect de ce protocole et par leur capacité à mettre en place les mesures gouvernementales. Celle-ci sera également sujette à l’appréciation des maires et des préfets en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire (rouge ou vert).«

En revanche, il faudra encore patienter pour le padel et le beach tennis : « La FFT étudie actuellement les protocoles de reprise des cours collectifs, de la pratique du double, de la compétition mais aussi de la pratique des discipline associés (padel, beach tennis et jeu de courte paume) en vue des prochaines étapes de déconfinement. »

L’ensemble des mesures, du protocole et des guides sont à télécharger en cliquant ici.