Alors que le président de la Fédération française de tennis Bernard Giudicelli avait annoncé ce vendredi le retour de la compétition en simple (tennis et tennis-fauteuil) dès le 22 juin, la FFT annonce la création d’un « Challenge Elite FFT » ainsi que le retour du Circuit National des Grands Tournois (CNGT).

Le « Challenge Elite FFT », organisé et créé par la FFT, sera composé de trois épreuves dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le circuit se déroulera du 6 au 25 juillet dans les clubs suivants :

– Tennis club des Combes à Nice (6 au 11 juillet)

– ASLM Cannes Tennis (13 au 18 juillet)

– Tennis club de la Vanade à Villeneuve-Loubet (20 au 25 juillet)

Le « Challenge Elite FFT » rassemblera 24 joueurs et 12 joueuses éligibles aux qualifications et aux grands tableaux des tournois du Grand Chelem (avec quatre wild-cards pour les hommes et deux pour les femmes). La compétition débutera par une phase de poules composée de trois joueuses ou joueurs, qualificative pour les quarts de finale. Les matchs se dérouleront au meilleur des trois sets avec un super tie-break dans la troisième manche. La surface sera sur dure ou terre battue (elle sera déterminée en fonction de l’organisation de la tournée nord-américaine). Les demies et les finales seront diffusées sur FFT TV.

A noter que les joueuses et joueurs professionnels numérotés auront également la possibilité de reprendre la compétition grâce au retour du circuit CNGT à partir du mois de juillet.