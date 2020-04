A la suite du Comité exécutif qui était réuni ce vendredi 10 avril, la Fédération française de tennis a approuvé « un plan de soutien et de relance pour l’ensemble de l’écosystème du tennis français et des disciplines associées » pour faire à la crise sanitaire du coronavirus.

Le montant global de ce plan sera de 35 millions d’euros et « il s’adressera aux acteurs confrontés à de sérieuses difficultés économiques consécutives à la crise sanitaire, à savoir les clubs affiliés, les enseignants professionnels indépendants, les joueuses et joueurs français du circuit professionnel, les officiels internationaux et les organisateurs de tournois internationaux français ». Le communiqué de presse de la FFT précise ensuite : « Les modalités pratiques d’attribution des aides seront débattues notamment à l’occasion du prochain Conseil des Présidents de Ligue. Le dispositif détaillé sera communiqué à l’issue du comité exécutif du 15 mai 2020. Solidaire et à l’écoute de tous les acteurs concernés, la Fédération Française de Tennis apportera un soutien adapté à la situation actuelle et sera à leurs côtés pour la reprise de l’activité sportive le moment venu. »

Cette annonce de la FFT rejoint celle de la fédération britannique qui avait annoncé un plan très détaillé de 20 millions de livres pour aider ses joueurs, entraîneurs, licenciés et clubs pour faire face à la crise du coronavirus.