Demain à 11 heures, la FFT TV sera en ligne. Une conférence de presse devait être organisée pour détailler le fonctionnement et le programme, mais elle n’aura pas lieu en raison du confinement. Malgré tout, on sait déjà que cette FFT TV sera là pour promouvoir la pratique, donner la parole à tout ce qui fait le tennis. Il avait été aussi évoqué l’idée de diffuser des programmes en live comme par exemple certains tournois Challengers, des compétions de jeunes, le FFT Padel Tour. Ce sera donc d’actualité quand le tennis aura repris ses droits. Il y aura des vidéos à la demande sur des programmes spécifiques et du live dès que cela sera possible. Dans le dernier Tennis-Info diffusé numériquement une double page a été consacrée à cette plate forme TV à multiples accès.