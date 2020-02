Fort du succès de la première édition, la Fédération française de tennis a annoncé les différentes dates et le lieux du FFT Padel Tour 2020. Pour cette année, la FFT organisera sept étapes donc quatre en centre-ville. Le Masters final se déroulera à Toulon en octobre prochain. Le but de ce circuit est de promouvoir la pratique et son développement tout en organisant un circuit élite.

10-12 avril : El Padel Club, Wambrechies (club)

7-9 mai : Metz (centre-ville)

11-13 juin : Pau (centre-ville)

3-5 juillet : Country Club Padel Aixois – Aix-en-Provence (club)

28-30 août : TC Angers (club)

18-20 septembre : Ile-de-France (lieu à confirmer) (centre-ville)

8-10 octobre : Masters – centre-ville de Toulon