Nous avons joint Olivier Halbout, le président de la Ligue de Normandie, pour évoquer la reprise du tennis dans les clubs, un sujet qui est d’autant plus d’actualité que le tennis rentre par essence dans les règles de sécurité : « Je fais des visioconférences tous les jours avec des président de clubs. Tous les acteurs ont compris les enjeux sanitaires et rien n’est pris à la légère. Toutes les équipes des clubs sont mobilisées et aussi très motivées à l’idée de pouvoir à nouveau proposer à leurs membres la possibilité de faire du tennis. Alors c’est vrai que des décisions ont été prises concernant l’annulation des compétitions par équipes mais le tennis est aussi avant tout un jeu. Je crois en une vraie dynamique autour de cette idée pour cette reprise. »

Elu au sein de la FFT, chargé du haut-niveau, Olivier Halbout travaille aussi avec Pierre Cherret sur toutes les questions liées aux tournois : « L’idée, là encore, est de bien réfléchir et de savoir ce que l’on pourra proposer en fonction de l’évolution de la pandémie, mais je peux vous dire que l’on travaille pour trouver des solutions. Je sais ce que cela représente puisque la ligue de Normandie est le théâtre chaque année de tournois importants, des joueurs viennent de toute la France pour participer à des tournées et cela dans le but de matcher, progresser mais aussi de vivre des vrais moments de convivialité. »