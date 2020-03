Dans notre numéro 74 de We Love Tennis Magazine, nous avons interrogé le Directeur Technique National sur la position fédérale vis à vis des académies. Une attitude qui a évolué vers plus d’ouverture et ceci afin de favoriser la formation de plus de joueurs et de donner plus de chance pour accéder au haut-niveau.

« Notre nouvelle politique de formation vise à être beaucoup plus présents dès le plus jeune âge au niveau international. La FFT finance beaucoup plus de parcours, de projets que par le passé, elle n’a donc pas techniquement les capacités d’accueillir tout le monde. De plus, nous sommes aussi très attentifs à chaque parcours, venir à Paris au CNE n’est pas toujours la bonne solution. »