Depuis la présentation du plan de déconfinement du premier ministre Edouard Philippe, de nombreux passionnés de tennis s’interrogent sur la possibilité de jouer au tennis à partir du 11 mai. Le ministère des sports a apporté des précisions ce jeudi dans un communiqué afin de clarifier la situation : « Dans la continuité des annonces du Premier ministre mardi 28 avril à l’Assemblée nationale, et au regard des recommandations du Haut Conseil de la santé publique, la ministre des Sports, Roxana MARACINEANU rappelle qu’il sera possible de pratiquer une activité sportive individuelle en plein air à partir du 11 mai, en respectant les règles de distanciation physique, dans les espaces ouverts autorisés et en fonction de la situation sanitaire de chaque territoire (zone rouge ou verte). »

Ces activités pourront se faire :

Sans limitation de durée de pratique

Sans attestation

Dans une limite de distance du domicile inférieure à 100 km ;

En limitant les rassemblements à 10 personnes maximum ;

En extérieur ;

Et sans bénéficier des vestiaires qui peuvent être mis à disposition pour les activités de plein air.

Les critères de distanciation spécifiques entre les personnes sont les suivantes :

une distance de 10 mètres minimum entre deux personnes pour les activité du vélo et du jogging ;

une distance physique suffisante pour les activités en plein air type tennis, yoga, fitness par exemple.

Des spécifications complémentaires en fonction des activités seront fournies prochainement par le ministère des sports.

« Les activités sportives qui ne permettent pas cette distanciation (sports collectifs, sport de combat) ne pourront pas reprendre dans l’immédiat. Le ministère des sports proposera une liste exhaustive des disciplines et sports concernés par cette interdiction provisoire dans un guide pratique en cours d’élaboration. Un nouveau point d’étape sera fait d’ici au 2 juin pour évaluer les modalités de reprise des pratiques sportives en salles et des disciplines qui nécessitent un contact. »

Cette annonce constitue une très bonne nouvelle pour les passionnés de la petite balle jaune, même si les règles pourraient évoluer selon la situation en fonction des départements. La Fédération française de tennis communiquera le 4 mai un guide technique, juridique et sanitaire pour apporter de nouvelles précisions. Il sera disponible sur le site de la FFT.