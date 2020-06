Hier, la Fédération Française a donc annoncé la mise en place cet été d’une tournée appelée « Elite FFT ». Sur trois étapes : Tennis club des Combes à Nice (6 au 11 juillet), ASLM Cannes Tennis (13 au 18 juillet), Tennis club de la Vanade à Villeneuve-Loubet (20 au 25 juillet). Elle doit réunir 24 joueurs hommes et 12 dames.

On s’attend à ce que les meilleurs tricolores puissent y participer bien que certains comme Lucas Pouille, Richard Gasquet soient déjà engagés par l’exemple à l’UTS et que Gaël Monfils sera à Kitzbühel du 7 au 11 juillet.

Dans une interview au Figaro, le président de la fédération a précisé que le prize money serait de 300 000 euros.

Pour l’instant, si l’on fait un tour d’horizon, on se dit que Gilles Simon pourrait être la tête de pont. Pour Tsonga, c’est plus compliqué car on ne sait pas où il en est vraiment physiquement.

Ce Challenge Elite FFT s’intègre dans le vaste programme d’aides de 35 millions voté par la FFT dernièrement.