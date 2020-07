Le Trophée BNP Paribas de la famille est une épreuve à part dans le monde du tennis. Avec la crise liée au Covid-19, cet événement a failli être annulé. Mais heureusement, grâce à l’opiniâtreté des organisateurs et le soutien sans faille des partenaires dont nous faisons partie, l’édition 2020 aura bien lieu. Nous sommes donc allés poser deux questions clés au partenaire titre. C’est Alain Terno, responsable sponsoring France de BNP Paribas qui a bien voulu nous répondre.

Le Trophée BNP Paribas de la famille est une épreuve spéciale et unique qui allie convivialité et partage, le fait que finalement après cette crise il puisse avoir lieu doit être une belle satisfaction pour BNP Paribas ?

BNP Paribas se réjouit que l’édition 2020 du Trophée BNP Paribas de la Famille puisse avoir lieu. C’est pour nous une grande fierté, qu’après la période difficile que nous venons de traverser, d’accompagner, tout au long de l’été la reprise de la compétition dans les clubs, au travers de ces 42 tournois qui constituent le circuit. Je remercie à ce titre ces clubs qui ont accepté d’accueillir un tournoi qualificatif sur leurs installations. Pour BNP Paribas, le Trophée représente plus qu’une suite de tournois. Il est chargé de valeurs. Il permet aux membres d’une même famille, souvent de générations différentes, de partager le plaisir de jouer au tennis dans une ambiance conviviale et avec le plus grand fair-play. Je tiens à souligner le travail formidable réalisé par l’équipe de Sport Plus Conseil, qui tout au long de la période de confinement, a maintenu le contact avec les clubs, pour être en mesure lancer le circuit dès la levée, par la Fédération française de tennis, des restrictions de la pratique du tennis en double. Les premiers tournois ont débutés le week-end dernier et je ne doute pas que de nombreuses « paires » seront au rendez-vous pour tenter de se qualifier pour la grande finale de la Grande-Motte (Hérault).

BNP Paribas est très engagé dans ses partenariats tennis, avec toutes les annulations sur le circuit, le Trophée de la famille est un beau symbole pour reprendre la parole en attendant les autres tournois comme Rome par exemple…

Entraînements suspendus, athlètes confinés, tournois reportés… La crise sanitaire liée au Covid-19 n’a pas épargné le monde du sport et celui du tennis en particulier. Depuis le début de la crise, BNP Paribas, partenaire historique, a tenu à soutenir le monde du tennis, en étant aux côtés des organisateurs pour les aider à passer ce cap difficile, mais également en faisant vivre le tennis en dehors des courts avec des initiatives innovantes et solidaires tel que « Echanges de Légendes », un rendez-vous quotidien, live, au cours des quels des grands champions comme Martina Navratilova, Stephan Edberg, Mary Pierce, John McEnroe sont venus partager avec les fans, conseils, expériences et anecdotes. Il y a eu aussi les Roland-Garros e-Series, tournoi de tennis virtuels ou 16 personnalités ont acceptés de s’affronter sur des courts virtuels, tout en faisant grimper une cagnotte au profit de l’AP-HP. Après plus de trois mois sans tennis, que les tournois du Trophée BNP Paribas, « le » rendez-vous du tennis loisir, soient parmi les premiers événements tennistiques à se dérouler est en effet un beau symbole. Sans aucun doute, permettront-il aux pratiquants de retrouver le chemin des courts et aux clubs hôtes d’offrir à leur adhérent une animation pleine de sens.