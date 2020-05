Crédit Photo : Corinne Dubreuil/FFT

Arrivé sur Paris à Roland-Garros pour reprendre un cycle d’entraînement classique, Alexandre Müller a bien voulu répondre à quelques questions concernant cette reprise : « Tout se passe bien, on respecte les procédures et c’est vrai que ça fait un bien fou de croiser ses collègues. Avec mon entraîneur Olivier Malcor, on a décidé de profiter de cette période pour travailler ma puissance, notamment au service. On a du temps, il faut en profiter d’autant que les conditions de jeu sont bonnes. Après un début de saison satisfaisant, j’ai eu une blessure qui m’a éloigné des courts. Je recommençais à jouer juste avant la crise liée au Covid-19. Mon confinement chez mes parents n’a pas été difficile à vivre, d’autant que j’avais le court de mon enfance certes en mauvais état pour taper dans la balle. Je me sens frais, avec beaucoup d’envie même si je suis dans l’attente comme tout le monde d’une idée de reprise. Je sais qu’une tournée en France devrait s’organiser, et si je peux, j’y participerai. Sans dire que le pus dur est derrière nous, savoir que chaque matin je peux aller m’entraîner à Roland-Garros me met dans une dynamique de joueur pro, ce qui n’était plus le cas depuis un bout de temps. »