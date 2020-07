Jeudi, Alizé Cornet s’est imposée en quarts de finale du Challenge Élite FFT face à Myrtille Georges (6-4, 7-5). À la sortie de son match, la Française a déclaré qu’elle puisait dans ses ressources pour aller au bout : « Tennistiquement, ce n’est pas terrible. Je fais vraiment à la grinta, à la bagarre, au physique. » Ce vendredi, elle affronte en demi-finale Kristina Mladenovic et aimerait modifier certaines choses : « Je veux mettre plus de choses en place tennistiquement, je dois plus me lâcher. »

🎙 « Sur les schémas de jeu, on se connaît par coeur ! On connaît les forces et les faiblesses de l’autre. » pic.twitter.com/vYoJKUdPS9 — FFT (@FFTennis) July 16, 2020