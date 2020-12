Depuis la nuit des temps, l’Orange Bowl est un des passages pour connaitre votre potentiel. Bien sûr, l’emporter en Floride ne vous assure pas un avenir radieux, mais il faut bien reconnaître que cela reste un signe très positif.

Ce dimanche, l’Essonien Arthur Fils s’est donc imposé face à la tête de série N°1, l’Américain Michael Zheng (3/6, 7/5, 6/2) . Il a pu ainsi soulever la célèbre coupe remplie d’orange. Comme il l’a explique à la FFT, il était venu ici pour l’emporter.

Le dernier tricolore à avoir soulevé le trophée est un certain Hugo Gaston.

Pour 2020, Arthur Fils a des objectifs bien précis comme il l’a confié à notre confrère de la FFT, Amandine Reymond : « Ce titre ne change pas mes objectifs. Je me suis toujours dit que je voulais gagner un Grand Chelem juniors (si possible Roland-Garros ou l’Open d’Australie). Et puis j’aimerais bien jouer quelques Futures en 2021 et essayer d’en gagner un !«

Arthur Fils est le 4ème tricolore au palmarès, après Forget en 1982, Gianni Mina en 2009 et donc Gaston en 2017. Un certain Federer a aussi remporter le titre en 1998.