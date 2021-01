Quimper va se mettre dans un « format » Grand Chelem puisque il y aura finalement deux tournois challenger de suite, une grande première. Le Quimper 1, un ATP100, du 25 au 31 Janvier, et un Quimper 2, un ATP 80, du 1 au 7 Février.

Un « tour de force » qu’Arzel Mévellec, le directeur du tournoi a bien voulu nous expliquer : « A partir du moment où l’Open d’Orléans a été reporté, j’ai appelé l’ATP pour leur proposer que le site de Quimper puisse peut-être se transformer en centre d’entrainement pendant quelques jours. Quelques minutes après, on a enchainé avec une petite réunion où le sujet était d’organiser un deuxième tournoi (rires) ». Et donc ce deuxième tournoi aura bien lieu grâce aux efforts de la ville, des partenaires, mais aussi de l’ATP et de la FFT : « C’est assez incroyable ce qu’il se passe, et cela va donner une visibilité importante à Quimper. J’en suis ravi, et cela même si les tournois vont se dérouler à huis-clos »

A huis-clos peut-être, mais avec des plateaux denses : « Lucas Pouille fera l’actualité la première semaine pour son retour à la compétition mais peut-être aussi la deuxième puisqu’il est déjà inscrit à Quimper 2. Le papa de Sébastien Korda, un certain Petr a aussi réservé une chambre pour son fils qui est en final à Delray Beach. Jamais je n’ai eu un « cut » aussi haut » explique Arzel, motivé comme jamais.

« On a toujours dit que l’on allait organiser notre tournoi, que c’était important de rester dans une continuité. En organiser un autre, c’est le cerise sur le gâteau même si d’un point de vue logistique, c’est un petit casse tête. Après, j’ai envie de dire que l’on aime ça, et je sais que je peux compter sur une équipe de bénévoles motivée comme jamais »