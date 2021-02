Dans un entre­tien accor­dé à l’Equipe ce jour, Thierry Ascione se dévoile un peu plus, lui qui aime au final être assez dis­cret. Il faut dire qu’à l’Open du Sud, il a eu beau­coup de tra­vail puis­qu’il est le coach de Pouille, Tsonga, Umbert, et Barrère.

Dans cet entre­tien il explique ses jour­nées de 18H de tra­vail et aus­si le fait qu’il s’est fait tout seul, c’est d’ailleurs l’une de ses fier­tés et on le com­prend : « Tout ce que je fais, je le crée, je ne suis pas fils de mil­lion­naire, je n’ai pas été 5e mon­dial, je n’ai pas d’argent à cla­quer, il y a une vraie struc­ture éco­no­mique der­rière tout ça », ceux qui suivent le ten­nis liront faci­le­ment entre les lignes.

On rap­pelle que Thierry Ascione a créé la All In Académy basée dans le Sud et à Paris. Qu’il va aus­si s’ins­tal­ler à côté du Stade des Lumières en 2022 à Lyon avec un très beau projet.