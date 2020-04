Paradoxalement Nicolas Mahut n’a plus une minute à lui, c’est d’ailleurs ce qu’il nous a confié lorsqu’on lui a demandé de nous accorder une petite interview. Et on le comprend car son initiative d’un tournoi virtuel autour du jeu FIFA 2020 marche fort. Comme il l’a expliqué hier à nos confrères de L’Equipe cela lui prend beaucoup de temps et comble aussi ses journées. Un mal pour un bien donc pendant cette période de confinement où quelques fois il est compliqué de trouver quelque chose à faire et de se motiver : « Plus ça s’étire, plus ça devient difficile. Un sportif de haut niveau a besoin de se projeter. Et là, il n’y a aucune lisibilité. Mon seul objectif, c’est de garder l’hygiène d’un professionnel. Je m’entretiens avec les haltères que j’ai ramenés du CNE. Je ne prends pas de poids. Je cours dans la Bois de Boulogne qui est à 200m de chez moi, dans un rayon d’un kilomètre.«