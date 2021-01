Dans une interview vérité, Axel Michon a confirmé à nos confrères d’Ouest-France qu’il avait décidé d’arrêter sa carrière pour se consacrer à une autre mission, celle de sparring-partner de la jeune américaine Cori Gauff, 16 ans. Revenant sur sa vie de joueur pro, Axel se souvient d’une finale épique à Mendoza, en Argentine, mais explique aussi que sa décision de stopper sa carrière à 30 ans en cette fin d’année 2020 a été murement réfléchi.

Il a envie maintenant d’aider les autres : « Je me rends compte que d’aller sur le court à 6h du mat’ pour quelqu’un d’autre est d’une grande facilité. Assez vite, j’ai compris que ce qui avait le moins de sens, c’était tout ce qui tournait autour de moi. Je ne sais pas trop comment l’expliquer, mais je ne prenais plus autant de plaisir. Je ne suis pas du tout blasé par mon sport, mais j’avais ce besoin de me tourner sur les autres ».

On devrait donc voir prochainement Axel comme entraîneur, une idée qui lui trotte effectivement dans la tête : « Je pense vraiment me diriger vers ça. On pourrait se dire que je le fais par automatismes, mais non, ça me plaît vraiment. C’est pour ça que j’ai voulu entamer la formation cette année, même si elle est perturbée par le Covid-19. J’ai débuté en septembre et ça se termine en mai. Ce n’est pas un choix par défaut. J’adore ça, notamment tout ce qui tourne autour de la pédagogie pour les plus jeunes et des échanges que je peux avoir avec les passionnés. On voit rapidement ce qu’il faudrait améliorer théoriquement dans le jeu des uns et des autres, mais pour l’appliquer, c’est totalement différent. C’est là qu’on voit que c’est un vrai métier. C’est aussi pour ça que mes plans avec « Coco » peuvent changer avec le temps. »