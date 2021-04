Grégoire Barrère s’est livré dans une longue et inté­res­sante inter­view accordée à Café Crème Sport. Il a notam­ment pris la défense des quatre mous­que­taires. Pour lui, Jo‐Wilfried Tsonga, Gaël Monfils, Richard Gasquet et Gilles Simon ont réalisé de grandes perfor­mances à une époque où le niveau fut extrê­me­ment relevé avec notam­ment la présence du Big 3. Pour Barrère, ils ne sont pas jugés comme il le faudrait en France.

« On juge souvent la carrière des Français par rapport à Roland. Même si l’on fait une demi‐finale, quand on regarde ce qui se dit, c’est nul, alors qu’en fait c’est mons­trueux. 95% des joueurs rêve­raient avoir la même carrière qu’un Tsonga, alors qu’aujourd’hui on lit juste que sa carrière n’est pas terrible car il n’a pas gagné Roland‐Garros. C’est la première chose qu’un non‐connaisseur va dire alors que c’est tota­le­ment faux. Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon…ils ont eu une énorme carrière. Le public fran­çais est un peu dur envers eux. C’est très rare de gagner un Grand Chelem, et encore plus avec Nadal, Federer, Djoko et même Murray. D’avoir fait plusieurs demi‐finales de Grand Chelem, même une finale à Melbourne et gagner autant de tour­nois 250 c’est quelque chose qui est très diffi­cile. Il faut se rendre compte de ce qu’ils ont fait, et se dire que ce sera dur d’avoir d’autres Français qui feront la même chose. Maintenant, ils sont plus sur la fin, ils savent ce qu’ils ont fait et ne regardent plus trop ce qu’il se dit. Ils ont raison. Ils ont des carrières incroyables, ils le savent et c’est l’essentiel. »

Le débat est (à nouveau) ouvert.