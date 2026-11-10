« Je n’ai jamais été vrai­ment candidat. Il faut que les gens arrêtent de partir dans des polé­miques pas possibles. Je suis super content pour mon pote Gaël. Je pense que c’est la bonne personne aujourd’hui pour rassem­bler les joueurs et ramener un enthou­siasme peut‐être encore plus grand auprès des meilleurs joueurs fran­çais », a mis au clair Jo‐Wilfried Tsonga dans une vidéo sur Instagram, postée lundi soir.

Quelques heures plus tôt, le jour­na­liste Benoît Maylin affir­mait dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax que Tsonga tenait la corde avant un revi­re­ment de la part du président de la Fédération fran­çaise de Tennis (FFT), Gilles Moretton : « Il ne voulait pas que ce soit Jo‐Wilfried Tsonga au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. »

Visiblement très scep­tique sur ce choix, l’édi­to­ria­liste a égale­ment critiqué la commu­ni­ca­tion de la part de la FFT.

😔 « Gilles Moretton, le président de la Fédération, ne voulait pas que Tsonga soit le capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. »



🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/FKM0C35pAY — Sans Filet 🔞 (@SansFilet) November 9, 2026

« Gilles Simon, direc­teur de la haute perfor­mance du tennis fran­çais, nous sort que Monfils, c’est génial. Je ne dis pas que Monfils c’est nul, on verra bien, il est capi­taine, il ne va pas entraîner les joueurs. Tout le monde à la Fédé nous dit que soit disant, Gaël Monfils c’est génial et qu’il va apporter un vent de fraî­cheur, comme si c’était un chewing‐gum. Il fallait telle­ment que ce soit Gaël Monfils ! C’est n’im­porte quoi et je ne vois pas du tout en quoi ce choix est valide. Et Gilles Simon nous dit que ce sera un énorme coup de projec­teur sur la Coupe Davis. Ah bon ? Parce que c’est Gaël Monfils ? Et pour­quoi pas Tsonga ? On parle quand même d’un mec qui a toujours été le premier à dire oui au maillot de l’équipe de France, qui a été présent, qui a été un joueur qui amenait les autres à jouer au tennis. Pas Gaël Monfils. On peut me raconter n’im­porte quoi sur Monfils mais il n’était pas voué avec ce maillot bleu. Contrairement à Jo‐Wilfried Tsonga. Donc pour des histoires de ‘je ne t’aime pas’, Tsonga ne sera pas capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. Et ça, c’est nul. »