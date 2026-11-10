« Je n’ai jamais été vraiment candidat. Il faut que les gens arrêtent de partir dans des polémiques pas possibles. Je suis super content pour mon pote Gaël. Je pense que c’est la bonne personne aujourd’hui pour rassembler les joueurs et ramener un enthousiasme peut‐être encore plus grand auprès des meilleurs joueurs français », a mis au clair Jo‐Wilfried Tsonga dans une vidéo sur Instagram, postée lundi soir.
Quelques heures plus tôt, le journaliste Benoît Maylin affirmait dans l’émission « Sans Filet » de Winamax que Tsonga tenait la corde avant un revirement de la part du président de la Fédération française de Tennis (FFT), Gilles Moretton : « Il ne voulait pas que ce soit Jo‐Wilfried Tsonga au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. »
Visiblement très sceptique sur ce choix, l’éditorialiste a également critiqué la communication de la part de la FFT.
« Gilles Simon, directeur de la haute performance du tennis français, nous sort que Monfils, c’est génial. Je ne dis pas que Monfils c’est nul, on verra bien, il est capitaine, il ne va pas entraîner les joueurs. Tout le monde à la Fédé nous dit que soit disant, Gaël Monfils c’est génial et qu’il va apporter un vent de fraîcheur, comme si c’était un chewing‐gum. Il fallait tellement que ce soit Gaël Monfils ! C’est n’importe quoi et je ne vois pas du tout en quoi ce choix est valide. Et Gilles Simon nous dit que ce sera un énorme coup de projecteur sur la Coupe Davis. Ah bon ? Parce que c’est Gaël Monfils ? Et pourquoi pas Tsonga ? On parle quand même d’un mec qui a toujours été le premier à dire oui au maillot de l’équipe de France, qui a été présent, qui a été un joueur qui amenait les autres à jouer au tennis. Pas Gaël Monfils. On peut me raconter n’importe quoi sur Monfils mais il n’était pas voué avec ce maillot bleu. Contrairement à Jo‐Wilfried Tsonga. Donc pour des histoires de ‘je ne t’aime pas’, Tsonga ne sera pas capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis. Et ça, c’est nul. »
Publié le mardi 10 novembre 2026 à 10:28