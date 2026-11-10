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Benoît Maylin en remet une couche : « Gilles Simon nous sort que Gaël Monfils capi­taine, c’est génial. Je ne dis pas que c’est nul, on verra bien, mais je ne vois pas du tout en quoi ce choix est valide »

Par
Baptiste Mulatier
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« Je n’ai jamais été vrai­ment candidat. Il faut que les gens arrêtent de partir dans des polé­miques pas possibles. Je suis super content pour mon pote Gaël. Je pense que c’est la bonne personne aujourd’hui pour rassem­bler les joueurs et ramener un enthou­siasme peut‐être encore plus grand auprès des meilleurs joueurs fran­çais », a mis au clair Jo‐Wilfried Tsonga dans une vidéo sur Instagram, postée lundi soir.

Quelques heures plus tôt, le jour­na­liste Benoît Maylin affir­mait dans l’émis­sion « Sans Filet » de Winamax que Tsonga tenait la corde avant un revi­re­ment de la part du président de la Fédération fran­çaise de Tennis (FFT), Gilles Moretton : « Il ne voulait pas que ce soit Jo‐Wilfried Tsonga au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. »

Visiblement très scep­tique sur ce choix, l’édi­to­ria­liste a égale­ment critiqué la commu­ni­ca­tion de la part de la FFT. 

« Gilles Simon, direc­teur de la haute perfor­mance du tennis fran­çais, nous sort que Monfils, c’est génial. Je ne dis pas que Monfils c’est nul, on verra bien, il est capi­taine, il ne va pas entraîner les joueurs. Tout le monde à la Fédé nous dit que soit disant, Gaël Monfils c’est génial et qu’il va apporter un vent de fraî­cheur, comme si c’était un chewing‐gum. Il fallait telle­ment que ce soit Gaël Monfils ! C’est n’im­porte quoi et je ne vois pas du tout en quoi ce choix est valide. Et Gilles Simon nous dit que ce sera un énorme coup de projec­teur sur la Coupe Davis. Ah bon ? Parce que c’est Gaël Monfils ? Et pour­quoi pas Tsonga ? On parle quand même d’un mec qui a toujours été le premier à dire oui au maillot de l’équipe de France, qui a été présent, qui a été un joueur qui amenait les autres à jouer au tennis. Pas Gaël Monfils. On peut me raconter n’im­porte quoi sur Monfils mais il n’était pas voué avec ce maillot bleu. Contrairement à Jo‐Wilfried Tsonga. Donc pour des histoires de ‘je ne t’aime pas’, Tsonga ne sera pas capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. Et ça, c’est nul. »

Publié le mardi 10 novembre 2026 à 10:28

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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