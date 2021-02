C’est déci­dé­ment une drôle d’é­quipe de France à laquelle nous avons droit pour cette édi­tion 2021 de l’ATP Cup. Après deux défaites expé­di­tives en simple ce mer­cre­di face à l’Italie, nous appre­nions que Gaël Monfils avait fina­le­ment cédé sa place à son coéqui­pier Benoît Paire pour le match face à Dominic Thiem. Mais alors que Nicolas Mahut avait accom­pli sa mis­sion avec les hon­neurs en rame­nant un point face à Dennis Novak, Paire a com­plè­te­ment sabor­dé les efforts fran­çais en nous offrant une paro­die de match face au 3e joueur mondial.

Résultat, un pre­mier set per­du 6–1 en à peine plus de 20 minutes de jeu. Mais quoi de plus nor­mal pour un joueur arri­vé hors de forme après les 15 jours de qua­ran­taine stricte, pen­dant les­quels il n’a pas vou­lu faire de sport. En revanche, l’a­ban­don qui suit, lui, n’a rien de nor­mal. Pas quand on défend les cou­leurs d’une nation, de sa nation !

Désormais, à trois jours du début de l’Open d’Australie, il va fal­loir se reprendre, et vite. À moins qu’il ne soit déjà trop tard depuis longtemps.