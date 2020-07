Finaliste des deux premières étapes à Nice et à Cannes, Kristina Mladenovic a été contrainte à l’abandon lors de la deuxième journée de la troisième étape à Villeneuve-Loubet. La numéro 1 française est blessée au psoas et décidé de se retirer pour le reste de la compétition. Ce retrait permet à Amandine Hesse et Elsa Jacquemot de se qualifier pour le tableau final.