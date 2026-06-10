Deux semaines après son élimination dès le premier tour de Roland‐Garros, Loïs Boisson débutait sa saison sur gazon, ce mercredi, à l’occasion du WTA 250 de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas.
Et malgré une belle bagarre face à la joueuse argentine, Solana Sierra (56e mondile), celle qui a chuté au 155e rang mondial s’est inclinée en trois sets et 2h de jeu : 6–4, 5–7, 6–3.
Boisson s’incline d’entrée à Bois‐le‐Duc.— Haute Cadence – WTA (@Haute_Cadence) June 10, 2026
Pendant deux manches, Loïs Boisson 🇫🇷 a tenu tête à Solana Sierra, huitième‐de‐finaliste à Wimbledon 2025. Mais après avoir pris le deuxième set, la Française a accumulé les erreurs et a concédé la défaite.
Après sa chute au classement,… pic.twitter.com/XVL2IclWaf
Depuis son retour de blessure en avril dernier, c’est une sixième défaite en sept rencontres pour Loïs, qui n’a d’autres choix que d’engranger des matchs et le maximum de confiance pour retrouver son meilleur niveau en vue de la fin de saison.
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 15:22