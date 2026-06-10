Deux semaines après son élimi­na­tion dès le premier tour de Roland‐Garros, Loïs Boisson débu­tait sa saison sur gazon, ce mercredi, à l’oc­ca­sion du WTA 250 de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas.

Et malgré une belle bagarre face à la joueuse argen­tine, Solana Sierra (56e mondile), celle qui a chuté au 155e rang mondial s’est inclinée en trois sets et 2h de jeu : 6–4, 5–7, 6–3.

Boisson s’in­cline d’en­trée à Bois‐le‐Duc.



Pendant deux manches, Loïs Boisson 🇫🇷 a tenu tête à Solana Sierra, huitième‐de‐finaliste à Wimbledon 2025. Mais après avoir pris le deuxième set, la Française a accu­mulé les erreurs et a concédé la défaite.



Après sa chute au clas­se­ment,… pic.twitter.com/XVL2IclWaf — Haute Cadence – WTA (@Haute_Cadence) June 10, 2026

Depuis son retour de bles­sure en avril dernier, c’est une sixième défaite en sept rencontres pour Loïs, qui n’a d’autres choix que d’en­granger des matchs et le maximum de confiance pour retrouver son meilleur niveau en vue de la fin de saison.