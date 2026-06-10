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Ça ne s’ar­range pas pour Loïs Boisson

Par
Thomas S
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Deux semaines après son élimi­na­tion dès le premier tour de Roland‐Garros, Loïs Boisson débu­tait sa saison sur gazon, ce mercredi, à l’oc­ca­sion du WTA 250 de Bois‐le‐Duc, aux Pays‐Bas.

Et malgré une belle bagarre face à la joueuse argen­tine, Solana Sierra (56e mondile), celle qui a chuté au 155e rang mondial s’est inclinée en trois sets et 2h de jeu : 6–4, 5–7, 6–3.

Depuis son retour de bles­sure en avril dernier, c’est une sixième défaite en sept rencontres pour Loïs, qui n’a d’autres choix que d’en­granger des matchs et le maximum de confiance pour retrouver son meilleur niveau en vue de la fin de saison. 

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 15:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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