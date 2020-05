Pendant cette période de déconfinement, on a décidé de s’associer avec la French Touch Academy basée au Cap d’Agde. Son fondateur Charles Auffray va régulièrement nous éclairer sur des sujets d’actualité mais aussi nous livrer quelques anecdotes liées à son expérience de formateur, d’entraîneur, de coach et de directeur de Sports-Etudes. Aujourd’hui, il revient pour nous sur le « cas » Benoit Paire qu’il a bien connu quand il est venu s’entraîner à l’ISP à Sophia Antipolis.

« Quand Benoit Paire a intégré l’ISP Academy, il avait à peine 17 ans. Il était classé 1/6 l’époque si mes souvenirs sont bons. ll s’est présenté le premier jour pour un test que j’avais l’habitude d’effectuer avec tous les joueurs lors de leur arrivée à l’académie. Le type était très sympa, humble, il portait deux raquettes sous le bras comme s’il allait jouer à la plage. On est allés sur le terrain puis on s’est échauffé pendant quelques minutes, il avait déjà ces segments extrêmement longs dont il se servait pour avoir un maximum d’amplitude. Côté revers, on pouvait déjà sentir un potentiel hors du commun. Nous avons commencé à jouer des points du fond du court, sans servir, et chaque fois qu’il touchait la balle en revers, j’avais l’étrange sensation que je devais choisir un côté, comme un gardien de but.. La vitesse de la balle, l’impossibilité de lire la trajectoire et la capacité à varier (long de ligne, croisé court, amorti) en faisait une arme déjà redoutable qui laissait présageait un potentiel hors norme. Je me souviens être sorti du court un peu groggy. J’avais encore un bon niveau de jeu à l’époque et pour la première fois, je me retrouvais face à un élève qui était en mesure de me ridiculiser sur un coup de raquette. »

=> Charles Auffray a été 191ème à l’ATP. Il a crée l’ISP Academy en 2003 qui fusionne en 2015 avec la Mouratoglou Academy. En 2018, il décide de créer la French Touch Academy au centre international du tennis du Cap d’Agde. Il est aussi consultant pour la Rafa Academy installée au Koweit. Formateur et passionné, c’est un des pionniers en France concernant le les sports études et le placement des joueurs en université aux Etats-Unis.

